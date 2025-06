Proteste in Kenya, la polizia spara gas lacrimogeni contro i manifestanti

Alta tensione a Nairobi, in Kenya, dove la polizia ha sparato gas lacrimogeni contro un gruppo di manifestanti. Oggi in tutto il Paese gli attivisti scendono in piazza per commemorare i giovani morti durante le proteste dello scorso anno, oltre 60 secondo le organizzazioni per i diritti umani, e protestare contro l'operato della polizia e il governo del presidente William Ruto.