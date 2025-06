Proteste a Los Angeles, Trump mantiene il pugno di ferro

Città in rivolta, tensione altissima, coprifuoco e arresti. Soldati nelle strade di Los Angeles, tra guardia nazionale e marines. Donald Trump mantiene il pugno di ferro su immigrazione e sicurezza: il presidente parla da Fort Bragg, una delle più grandi basi militari degli Stati Uniti in Nord Carolina, nel pieno dello scontro politico e istituzionale sulla gestione delle proteste in California che ora stanno infiammando altre città americane. Non solo, sono le stesse ore in cui trapela dai media la notizia di trasferimenti imminenti a Guantanamo: si tratterebbe di almeno 9mila immigrati irregolari presto portati nella base navale di massima sicurezza statunitense a Cuba, quella utilizzata per i terroristi dell'11 Settembre. Nel gruppo, ci sarebbero centinaia di europei, anche italiani. "Nessun allarme, siamo pronti a rimpatriare i nostri cittadini", ha detto subito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che avrà un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio.