Protesta contro le politiche anti-immigrazione, in centinaia marciano a New York

Centinaia di persone hanno preso parte a una manifestazione a New York per protestare contro le politiche anti-immigrazione dell'amministrazione Trump. Diverse persone hanno cartelli contro l'Agenzia per l'immigrazione e il controllo delle frontiere (Ice), oltre a bandiere messicane e palestinesi. "Ice fuori da New York", si legge su uno dei cartelloni. Le persone si sono radunate a Foley Square, fuori dagli uffici dell'Ice e di altre agenzie federali per poi marciare fino a un tribunale per l'immigrazione.