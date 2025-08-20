Proposta di matrimonio indimenticabile: il vulcano Fuego erutta sullo sfondo

Un momento già indimenticabile si è trasformato in qualcosa di unico in Guatemala, dove una coppia ha vissuto la romantica emozione di una proposta di matrimonio con uno scenario spettacolare. Mentre i due si scambiavano la promessa di nozze, alle loro spalle il vulcano Fuego - uno dei più attivi dell’America Centrale - ha iniziato a eruttare, regalando un suggestivo sfondo di lava e fumo. Il video è diventato virale.