in guatemala

Proposta di matrimonio indimenticabile: il vulcano Fuego erutta sullo sfondo

Scenario spettacolare per la coppia protagonista del video diventato virale

20 Ago 2025 - 10:09
01:00 

Un momento già indimenticabile si è trasformato in qualcosa di unico in Guatemala, dove una coppia ha vissuto la romantica emozione di una proposta di matrimonio con uno scenario spettacolare. Mentre i due si scambiavano la promessa di nozze, alle loro spalle il vulcano Fuego - uno dei più attivi dell’America Centrale - ha iniziato a eruttare, regalando un suggestivo sfondo di lava e fumo. Il video è diventato virale.

