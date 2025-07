Proposta di matrimonio in ospedale a Firenze: Lorenzo chiede al compagno di sposarlo

Sta facendo il giro del web il commovente video di una proposta di matrimonio davvero singolare. Dopo un viaggio indimenticabile, per una coppia è iniziato un periodo complicato: un improvviso ricovero in cardiologia e dieci giorni di apprensione. In quel momento difficile, Lorenzo ha trovato la forza di compiere un gesto importante. Ha chiesto al compagno ancora ricoverato di sposarlo, con l'aiuto del personale dell'ospedale fiorentino di Careggi. Il reparto ha garantito supporto e riservatezza, rendendo speciale un'esperienza delicata.