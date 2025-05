Propaganda e proselitismo jihadista, arrestato 24enne a Perugia

Propaganda, proselitismo, reclutamento e insegnamento di tecniche per confezionare bombe: a Perugia la Digos ha arrestato un 24enne italiano ritenuto responsabile di autoaddestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. La polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Perugia, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della Procura perugina. Le indagini si sono svolte in seguito alla segnalazione della Direzione centrale della polizia di prevenzione che, in collaborazione con l'Fbi, ha acquisito diversi indirizzi Ip, attivi in Italia, di persone che hanno fatto accesso a siti internet direttamente riconducibili alle organizzazioni terroristiche di stampo jihadista. É in questo modo che la Digos, attraverso un indirizzo Ip, è risalito al 24enne perugino, che nel mese dello scorso settembre, era stato già sottoposto a una perquisizione domiciliare. Manuali per costruire armi e bombe, le istruzioni per la produzione di polvere pirica e materiali considerati la prova di una progressiva radicalizzazione sono stati trovati dalla Digos di Perugia nei device sequestrati al 24enne.