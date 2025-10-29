Prodi boccia il campo largo di Schlein

Le critiche pungono sempre, soprattutto se pronunciate dal padre nobile del centrosinistra. Romano Prodi torna a far sentire la sua voce con parole che scuotono il Pd. L'ex premier sostiene che l'opposizione non venga percepita come una reale alternativa di governo. "E' questo, - avverte, - l'aspetto per cui la destra guadagna voti". E ancora Prodi accusa il centrosinistra di non essere in grado di ascoltare e interpretare quello che succede nella società e ribadisce che le coalizioni si costruiscono in mezzo alla gente. Affermazioni nette, che molti leggono come una bocciatura del cosiddetto campo largo, della strategia delle alleanze della segretaria del Pd, Schlein.