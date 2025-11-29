Logo Tgcom24
TORINO

Pro Pal assaltano la redazione de "La Stampa"

Un centinaio di attivisti si è staccato dal corteo perché ritiene"i giornalisti "responsabili di aver dipinto l'imam Mohamed Shahin "come uno spaventoso terrorista"

29 Nov 2025 - 08:15
