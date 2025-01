Principio d'incendio in casa: i carabinieri salvano due bambini intrappolati

A Travagliato, nel Bresciano, un intervento tempestivo dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari ha scongiurato il peggio. Una madre, uscita in giardino per gettare la spazzatura, è rimasta accidentalmente chiusa fuori casa da suo figlio di appena due anni. All'interno dell'abitazione si trovava anche una neonata e alcune pietanze lasciate sul piano a induzione stavano provocando un principio di incendio. I militari, giunti sul posto dopo la chiamata al 112, hanno constatato che porte e finestre erano chiuse. Per evitare di mettere a rischio i piccoli, hanno trovato un accesso alternativo attraverso la porta basculante del garage, riuscendo a entrare nella casa ormai invasa dal fumo e a mettere in salvo i bambini. Entrambi i piccoli sono stati trasportati all’ospedale S. Anna di Brescia per accertamenti a causa dell'inalazione di fumo, ma l'intervento risolutivo ha evitato conseguenze ben peggiori.