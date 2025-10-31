Logo Tgcom24
Mondo
LA PARABOLA DISCENDENTE

L'ex principe Andrea "esiliato" in una remota contea inglese

Dopo la decisione di re Carlo, dovrà lasciare la sua Royal Lodge

di Federico Gatti
31 Ott 2025 - 18:55
01:32 

Dall'oblio a cui è ormai condannato, l'ex principe Andrea vede chiudersi un altro capitolo della sua parabola discendente. Re Carlo ha deciso di rimuovere tutti i titoli e gli onori al fratello, travolto dallo scandalo Epstein. L'ex duca di York, che d'ora in poi sarà per tutti Andrew Mountbatten-Windsor, dovrà anche lasciare la sua residenza di Windsor, il Royal Lodge, dove viveva con l'ex moglie Sarah Ferguson. Per lui si profila un esilio forzato nella tenuta di Sandringham, nella remota contea del Norflok.

principe andrea
gran bretagna