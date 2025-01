Primo sì del Parlamento alla separazione delle carriere

Primo sì della Camera al disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati. Il testo modifica il titolo IV della Costituzione e prevede anche due Csm divisi per giudicanti e requirenti i cui componenti sono estratti a sorte e l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare. Contro la riforma, Md propone che, nelle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario, i magistrati abbandonino l'aula quando parlerà il Guardasigilli o il suo rappresentante. "La riforma toglie garanzie a tutti i cittadini", dice l'Anm. "No ai processi alle intenzioni", replica il ministro Nordio che torna anche sulla misura allo studio per tutelare gli agenti di polizia: "Potranno essere assistiti senza essere indagati. Il registro degli indagati, che si è trasformato in gogna mediatica, è un istituto fallito", ha aggiunto rispondendo al question time al Senato.