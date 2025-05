Primo Maggio tra divieti, proteste e tensioni nel mondo

In Francia oltre 250 mila persone sono scese in piazza, così come a Madrid, fresca di blackout, e in molte capitali europee. Grande mobilitazione anche in Venezuela, Brasile e Cuba, dove una marea umana ha invaso fin dall’alba le strade dell’Avana. Non sono mancati concerti e raduni nemmeno in Russia, nonostante la guerra in corso con l’Ucraina.