Il Primo Maggio dei sindacati nel segno della sicurezza

L’Ugl si è ritrovata a Frosinone, dove il segretario generale Paolo Capone ha insistito sulla necessità di garantire occupazione stabile. Apprezza invece le aperture dell’esecutivo il segretario della Uil, Pier Paolo Bombardieri, che è intervenuto a Montemurlo, dove perse la vita Luana D’Orazio.

"Abbiamo apprezzato che, in questo caso, il governo non si sia presentato con un pacchetto già chiuso, ma abbia mostrato – almeno nelle parole della premier – una disponibilità al confronto". "Noi, come sempre, ci misureremo sul merito delle questioni – ha concluso Bombardieri – e da lì trarremo le nostre conclusioni".