Primo Maggio, Cgil, Cisl e Uil in piazza con lo slogan "Uniti per un lavoro sicuro"

L'annuncio di Giorgia Meloni cade puntualmente alla vigilia del primo maggio: 1 miliardo e 200 milioni complessivi destinati a nuove misure concrete per fermare la strage sul lavoro. L'ultimo incontro con i sindacati era stato a novembre, a manovra già chiusa. Cgil, Cisl e Uil, che domani saranno in piazza con lo slogan "Uniti per un lavoro sicuro", da tempo hanno presentato le loro proposte.