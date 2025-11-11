Logo Tgcom24
Primi fiocchi di neve allo zoo di Chicago

Accumuli fino a 30 centimetri nella metropoli dell'Illinois

11 Nov 2025 - 10:45
00:34 

Un'abbondante nevicata, con accumuli fino a 30 centimetri, ha colpito la metropoli di Chicago, in Illinois. I fiocchi di neve hanno fatto capolino anche allo zoo di Brookfield, sobborgo della città.

