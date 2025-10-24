Prima neve sul Monte Fuji: arriva con tre settimane di ritardo

Prima nevicata dell'anno sul monte Fuji, simbolo del Giappone. Secondo l'osservatorio meteorologico locale, è arrivata con 21 giorni di ritardo rispetto alla media stagionale, ma 15 giorni in anticipo rispetto al 2024, quando aveva segnato il record della nevicata più tardiva in 130 anni. Secondo l’osservatorio di Kofu, nella prefettura di Yamanashi, la nevicata è stata causata dalla presenza di nuvole e di aria fredda sopra la montagna. Nel 2024, l’iconica montagna giapponese, situata tra le prefetture di Shizuoka e Yamanashi, aveva registrato la prima nevicata il 7 novembre, la data più tardiva mai osservata dal 1894.