Prima missione in Medio Oriente per il Segretario di Stato americano Rubio

Prima missione in Medio Oriente per il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Il Segretario di Stato americano è volato in Israele per discutere del piano di Donald Trump per Gaza, in particolare della proposta di trasferire 2,3 milioni di palestinesi dalla Striscia verso Giordania e Egitto. Un programma apparentemente impraticabile secondo il diritto internazionale, per cui lo spostamento forzato di milioni di civili rappresenta un crimine di guerra.