Prete accoltellato a Gela, le immagini dell'aggressione

A Gela, in provincia di Caltanissetta, i carabinieri hanno arrestato un 26enne, presunto responsabile dell'accoltellamento di don Nunzio Samà, parroco della Chiesa Beata Vergine del Carmelo. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno consentito di contestualizzare la presenza del giovane all'interno della chiesa, dove proprio nell'ufficio del parroco si sarebbe consumata l'aggressione. Nonostante la ferita riportata, il parroco è riuscito a scappare da una porta secondaria e mettersi in salvo per poi essere soccorso dal personale sanitario.