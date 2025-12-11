Logo Tgcom24
Economia
artigiano in fiera 2025
Artigiano in Fiera 2025

Presentazione della 30° edizione di Artigiano in Fiera

Ospite di Tgcom24 Antonio Intiglietta, Presidente Ge.Fi S.p.A. ed ideatore di Artigiano in Fiera

11 Dic 2025 - 15:40
