DALLA PROSA ALLA COMICITÀ

Presentata la nuova stagione del Teatro Manzoni

Ben 250 aperture di sipario, quasi un record

di Adele Costantini
19 Set 2025 - 14:45
01:34 

"Quando senti qualcosa che ti fa vibrare il cuore, non domandarti mai cosa sia, ma vivilo sino in fondo, perché quel brivido, quella sensazione si chiama Vita". È questa frase di Alda Merini ad aprire la stagione del Teatro Manzoni di Milano: 250 aperture di sipario, quasi un record. Dalla prosa alla comicità, agli spettacoli per i più piccoli, a cominciare dalla Pimpa. E poi musica: da Eugenio Finardi a Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet. E infine, l'attesissimo ritorno dei Legnanesi.

