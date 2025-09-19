Presentata la nuova stagione del Teatro Manzoni

Ben 250 aperture di sipario, quasi un recorddi Adele Costantini
"Quando senti qualcosa che ti fa vibrare il cuore, non domandarti mai cosa sia, ma vivilo sino in fondo, perché quel brivido, quella sensazione si chiama Vita". È questa frase di Alda Merini ad aprire la stagione del Teatro Manzoni di Milano: 250 aperture di sipario, quasi un record. Dalla prosa alla comicità, agli spettacoli per i più piccoli, a cominciare dalla Pimpa. E poi musica: da Eugenio Finardi a Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet. E infine, l'attesissimo ritorno dei Legnanesi.
