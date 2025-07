Portogallo, il raro e affascinante fenomeno della "roll cloud"

Una spettacolare "roll cloud" è apparsa nei cieli lungo la costa portoghese, offrendo un raro e affascinante spettacolo naturale a residenti e turisti. Si tratta di un fenomeno atmosferico poco comune, appartenente alla categoria delle nubi ad arco, che è stato osservato in diverse località, tra cui Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Figueira da Foz. La roll cloud si riconosce per la sua forma allungata e cilindrica, che si sviluppa orizzontalmente a bassa quota, ricordando un enorme rotolo in movimento nel cielo.