Politica
dopo la pronuncia della corte dei conti

Ponte sullo Stretto, avanti senza scontri

In attesa della motivazione sullo stop da parte della Corte dei Conti, si abbassano i toni polemici

di Fabio Nuccio
31 Ott 2025 - 13:03
01:26 

La prima reazione è stata la rabbia. La denuncia di un atto di invasione nei poteri dell'esecutivo, con l'avvertimento che il governo andrà comunque avanti. Poi un lungo vertice a Palazzo Chigi, ore di riflessione, interlocuzioni col Quirinale per evitare scontri istituzionali. E infine la decisione: è necessario attendere le motivazioni per replicare a ciascun rilievo, utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento. Si abbassano dunque i toni polemici, dopo lo stop della Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto. A prevalere ora è la linea della prudenza, anche se c'era una singolare coincidenza con il via libera finale alla riforma della giustizia. Per il governo dunque si va avanti, ma senza scontri.

ponte sullo stretto