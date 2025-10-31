Ponte sullo Stretto, avanti senza scontri

La prima reazione è stata la rabbia. La denuncia di un atto di invasione nei poteri dell'esecutivo, con l'avvertimento che il governo andrà comunque avanti. Poi un lungo vertice a Palazzo Chigi, ore di riflessione, interlocuzioni col Quirinale per evitare scontri istituzionali. E infine la decisione: è necessario attendere le motivazioni per replicare a ciascun rilievo, utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento. Si abbassano dunque i toni polemici, dopo lo stop della Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto. A prevalere ora è la linea della prudenza, anche se c'era una singolare coincidenza con il via libera finale alla riforma della giustizia. Per il governo dunque si va avanti, ma senza scontri.