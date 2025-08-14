Logo Tgcom24
Pompei, turista se ne va con lo zaino pieno di pietre rubate negli scavi: denunciato

Un 51enne scozzese è stato sorpreso con sei frammenti di pavimento e un laterizio nello zaino

14 Ago 2025 - 12:08
Un turista scozzese di 51 anni è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato sorpreso a portare via frammenti dall’antica Pompei. L’uomo, in visita al parco archeologico, aveva raccolto sei pietre e un pezzo di laterizio nei pressi della basilica, infilandoli nello zaino. A notare la scena è stata una guida turistica, che ha avvisato la direzione del parco e la vigilanza privata. Grazie alla segnalazione e all’intervento coordinato con i Carabinieri del posto fisso Scavi, il turista è stato fermato poco fuori dal sito, e il materiale sottratto è stato recuperato e restituito al Parco. 

