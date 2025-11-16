Pompei prende vita nella nuova esperienza immersiva

Dopo il successo registrato in grandi capitali internazionali come Madrid, Vienna, Pechino, Berlino e Oberhausen, approda a Londra "The Last Days of Pompeii: An Immersive Experience". La mostra-evento combina storia, reperti e tecnologia immersiva per raccontare gli attimi che precedettero la devastante eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Ambienti ricostruiti, scenografie digitali e proiezioni guidano i visitatori dentro la quotidianità dell’antica città romana. Un percorso che unisce documentazione storica e tecnologia visiva, permettendo di comprendere con maggiore intensità ciò che accadde in quelle ultime ore. La mostra ricorda come la furia del vulcano seppellì Pompei sotto metri di cenere e lapilli, provocando la morte di circa 2.000 persone. Oggi, grazie a un linguaggio multimediale coinvolgente, quell’evento tragico viene trasformato in un'esperienza culturale capace di parlare a un pubblico di tutte le età.