Pomezia, carabinieri e polizia presidiano l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci

I segni dell'esplosione sull'asfalto e qualche pezzo di carrozzeria. Ecco cosa resta fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, dove nella notte una bomba ha distrutto l'auto del conduttore di Report e della figlia. Per l'attentato, secondo quanto accertato dagli investigatori, è stato utilizzato un ordigno con circa un chilo di esplosivo, pare piazzato tra la vettura e un cancello. L'abitazione è presidiata da carabinieri e polizia.