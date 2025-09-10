Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
INDAGINI IN CORSO

Polonia, cosa resta di un drone russo abbattuto

Intanto da tutto il mondo arriva la condanna all'azione compiuta da Mosca in territorio europeo

10 Set 2025 - 10:23
00:59 
video evidenza
polonia
video selfie

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri