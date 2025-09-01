Polonia, auto sfonda il passaggio a livello e viene investita dal treno

Il conducente, rimasto ferito, è stato trasportato all'ospedale
Sono circa 170 gli incidenti ai passaggi a livello che si verificano ogni anno in Polonia, con decine di vittime. Per questo, nell'ambito della campagna "Attraversamenti sicuri", la società ferroviaria polacca Pkp ha pubblicato il video di un incidente tra un'auto e un treno avvenuto il 18 agosto 2025 in un passaggio a livello sulla tratta Granowo-Steszew.
Come si vede nel filmato, l'auto arriva a tutta velocità al passaggio a livello, tranciando di netto la barriera e fermandosi sui binari. Pochi secondi dopo arriva il treno - partito da Pozna Growny e diretto a Wolsztyn - che si scontra con la vettura, scaraventandola contro un palo. Il conducente, rimasto ferito, è stato trasportato all'ospedale di Grodzisk Wielkopolski. La circolazione ferroviaria sulla tratta è stata sospesa per circa due ore, con cancellazioni e ritardi.
