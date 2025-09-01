Polonia, auto sfonda il passaggio a livello e viene investita dal treno

Come si vede nel filmato, l'auto arriva a tutta velocità al passaggio a livello, tranciando di netto la barriera e fermandosi sui binari. Pochi secondi dopo arriva il treno - partito da Pozna Growny e diretto a Wolsztyn - che si scontra con la vettura, scaraventandola contro un palo. Il conducente, rimasto ferito, è stato trasportato all'ospedale di Grodzisk Wielkopolski. La circolazione ferroviaria sulla tratta è stata sospesa per circa due ore, con cancellazioni e ritardi.