Polonia, attraversa il passaggio a livello senza accorgersi del treno in arrivo: lo schianto è violentissimo

Tragedia sfiorata giovedì nelle vicinanze di Ozimek, in Polonia. Un'auto ha attraversato un passaggio a livello non custodito, ignorando i segnali di avvertimento, proprio mentre sopraggiungeva un treno. L'impatto è stato violentissimo e ha distrutto completamente il veicolo. Miracolosamente il conducente è sopravvissuto e si trova ora ricoverato in ospedale con ferite gravi, ma non in pericolo di vita. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire le dinamiche dell'incidente e valutare eventuali responsabilità.