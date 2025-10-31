Poliziotto lascia la divisa e va in pensione: all'ultimo saluto via radio risponde a sorpresa la figlia

Dopo 35 anni di carriera nella polizia di Stato, Moreno Fernandez si è congedato dall’uniforme e dai colleghi con un ultimo emozionante saluto via radio. Ma il suo addio non è stato solo quello di un poliziotto: è stato il momento in cui una figlia ha preso il testimone. Giulia, oggi commissario in formazione alla Scuola Superiore di polizia, ha risposto al padre con un messaggio pieno di amore: “Papà, sono fiera di te. Proverò io a continuare quello che hai iniziato”.