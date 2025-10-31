Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
"SONO FIERA DI TE"

Poliziotto lascia la divisa e va in pensione: all'ultimo saluto via radio risponde a sorpresa la figlia

L'emozionante "passaggio di consegne" tra papà Moreno e Giulia, che ha scelto di seguire le sue orme

31 Ott 2025 - 12:33
02:19 

Dopo 35 anni di carriera nella polizia di Stato, Moreno Fernandez si è congedato dall’uniforme e dai colleghi con un ultimo emozionante saluto via radio. Ma il suo addio non è stato solo quello di un poliziotto: è stato il momento in cui una figlia ha preso il testimone. Giulia, oggi commissario in formazione alla Scuola Superiore di polizia, ha risposto al padre con un messaggio pieno di amore: “Papà, sono fiera di te. Proverò io a continuare quello che hai iniziato”.