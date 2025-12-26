Logo Tgcom24
La polizia israeliana arresta un palestinese vestito da Babbo Natale

Gli agenti hanno anche fermato il Dj e un venditore ambulante. Tutti e tre sono stati rilasciati

26 Dic 2025 - 12:58
04:47 

La polizia israeliana ha arrestato un palestinese vestito da babbo natale durante una festa non autorizzata ad Haifa. Secondo l’Ong Mosswa Center, gli agenti hanno interrotto l’evento, confiscato le attrezzature e fermato anche un dj e un venditore ambulante. La polizia sostiene che l’uomo abbia opposto resistenza. Tutti e tre sono stati rilasciati il giorno dopo, con obbligo di presentarsi in tribunale.

