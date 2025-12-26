La polizia israeliana arresta un palestinese vestito da Babbo Natale

Gli agenti hanno anche fermato il Dj e un venditore ambulante. Tutti e tre sono stati rilasciati
La polizia israeliana ha arrestato un palestinese vestito da babbo natale durante una festa non autorizzata ad Haifa. Secondo l’Ong Mosswa Center, gli agenti hanno interrotto l’evento, confiscato le attrezzature e fermato anche un dj e un venditore ambulante. La polizia sostiene che l’uomo abbia opposto resistenza. Tutti e tre sono stati rilasciati il giorno dopo, con obbligo di presentarsi in tribunale.