La polizia israeliana arresta un palestinese vestito da Babbo Natale

La polizia israeliana ha arrestato un palestinese vestito da babbo natale durante una festa non autorizzata ad Haifa. Secondo l’Ong Mosswa Center, gli agenti hanno interrotto l’evento, confiscato le attrezzature e fermato anche un dj e un venditore ambulante. La polizia sostiene che l’uomo abbia opposto resistenza. Tutti e tre sono stati rilasciati il giorno dopo, con obbligo di presentarsi in tribunale.