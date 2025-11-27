Logo Tgcom24
la presentazione

Polisophia, la community per un'innovazione tecnologica a misura d'uomo

Un laboratorio di pensiero che mette al centro etica e diritti fondamentali. Focus 2025-2026 sull'intelligenza artificiale

di Simone Cerrano
27 Nov 2025 - 11:53
01:32 

Un processo tecnologico che metta l'essere umano al centro, che sia etico e al servizio dell'umanità, ne preservi i diritti fondamentali e promuova l'equità. Sono gli obiettivi che si pone Polisophia, spazio di confronto e di pensiero sull'innovazione. "È una community per l'innovazione responsabile che ho fondato - spiega il professor Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione all'Università Cattolica di Milano - per far dialogare soggetti pubblici e privati per farli interrogare sui sentieri virtuosi dell'innovazione. Attraverso incontri, pubblicazioni, think tank vogliamo stimolare il dibattito pubblico, elevarlo di livello e fare in modo che ci sia più consapevolezza nell'opinione pubblica sui rischi e le opportunità di una innovazione responsabile".

Una missione di stretta attualità, soprattutto rispetto alle sfide che pone l'utilizzo di una tecnologia come l'intelligenza artificiale, tema dell'edizione 2025-2026 della community. Polisophia prevede un calendario di eventi tra Milano, Parma e Roma per l'edizione 2025-2026 e pubblicherà un rapporto annuale che raccoglierà riflessioni, attività e nuove direttrici di ricerca, aperto alle riflessioni della comunità accademica e scientifica.