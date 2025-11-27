Polisophia, la community per un'innovazione tecnologica a misura d'uomo

Un processo tecnologico che metta l'essere umano al centro, che sia etico e al servizio dell'umanità, ne preservi i diritti fondamentali e promuova l'equità. Sono gli obiettivi che si pone Polisophia, spazio di confronto e di pensiero sull'innovazione. "È una community per l'innovazione responsabile che ho fondato - spiega il professor Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione all'Università Cattolica di Milano - per far dialogare soggetti pubblici e privati per farli interrogare sui sentieri virtuosi dell'innovazione. Attraverso incontri, pubblicazioni, think tank vogliamo stimolare il dibattito pubblico, elevarlo di livello e fare in modo che ci sia più consapevolezza nell'opinione pubblica sui rischi e le opportunità di una innovazione responsabile".