Polemiche Italia-Germania, il ministro tedesco smentisce: "Italia partner importante"

“L'Italia è un partner importante e fa parte del formato Weimer plus". E’ la sottolineatura del ministero degli esteri tedesco nel bollare come falso l’articolo del quotidiano Die Welt, da cui è scaturito il risentimento del governo Italiano. A provocarlo è la tesi che l’Spd, ossia i socialdemocratici tedeschi, avrebbe condizionato il sostegno al governo a trazione Cdu di Merz, all’isolamento dell’Italia, ritenuta “alleato non strategico”.

Inevitabili le reazioni: “Scelta anti-europea, un errore gravissimo in un momento in cui serve unità”, il commento di Antonio Tajani con chiamata in causa della sinistra italiana. Non dite nulla?

Domande rimaste senza risposta anche per un’ulteriore determinante smentita: quella degli stessi socialdemocratici di Germania. Nessuno stralcio, a danno dell’Italia, nel contratto di coalizione, si puntualizza.

Resta da capire chi abbia ispirato il quotidiano tedesco. Sospetta anche la tempistica della pubblicazione alla vigilia di un faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Frederich Merz, atteso domani a palazzo Chigi, deciso a sottolineare la stretta cooperazione con l'Italia come priorità assoluta, anticipa un portavoce del cancelliere.

La sostanza sembra peraltro lontana dalle supposizioni: i rapporti tra Germania e Italia sono ottimi, e per Berlino Roma è tra i partner importanti e indispensabili.

Cooperazione tra nazioni che diventa un punto di forza. Concetto sostenuto oggi a Roma dal gruppo dei 5 con i ministri della difesa di Italia, Germania, Francia, Polonia e Regno Unito.