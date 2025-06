Polemiche a Parigi: oscurati gli stand israeliani al salone aerospaziale

Pannelli neri intorno agli stand delle aziende di difesa israeliane al Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi. La decisione è stata presa dalle autorità francesi nella notte prima dell'apertura della 55esima edizione dell'esposizione. Al momento non è possibile vedere gli strumenti militari esposti dalle aziende e la polizia francese è presente sul posto con alcuni agenti. Le aziende in questione avrebbero rifiutato di rimuovere strumenti bellici offensivi potenzialmente impiegabili a Gaza e in Iran.