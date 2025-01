È polemica a Carpi, nel Modenese, per un libro di testo di inglese utilizzato in alcune classi del Liceo "Manfredo Fanti" in cui si parla, in maniera critica, di provvedimenti - in tema di immigrazione e cittadinanza – varati quando l'attuale vicepremier, Matteo Salvini era ministro dell'Interno. Il ministro: “Intollerabile”, Valditara: “È propaganda”.