Economia
RISULTATO SIGNIFICATIVO

Pnrr, via libera della Commissione Ue all'ottava rata all'Italia

Tranche"da 12 miliardi e 800 milioni di euro

di Stefania Scordio
02 Dic 2025 - 12:53
01:24 
pnrr
commissione ue