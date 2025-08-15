Plastica, non c'è l'accordo

L'ennesimo fallimento. Dopo dieci giorni di intensi negoziati a Ginevra, 184 Paesi non sono riusciti a trovare un accordo sul trattato che avrebbe dovuto limitare la produzione di plastica e introdurre misure vincolanti per il controllo degli additivi chimici. Una debacle che purtroppo non fa che confermare le difficoltà della comunità internazionale nel gestire una delle crisi ambientali più urgenti.