dopo 10 giorni di negoziati

Plastica, non c'è l'accordo

Dopo dieci giorni di intensi negoziati a Ginevra, 184 Paesi non hanno trovato l'intesa sul trattato

di Viviana Guglielmi
15 Ago 2025 - 18:49
01:27 

L'ennesimo fallimento. Dopo dieci giorni di intensi negoziati a Ginevra, 184 Paesi non sono riusciti a trovare un accordo sul trattato che avrebbe dovuto limitare la produzione di plastica e introdurre misure vincolanti per il controllo degli additivi chimici. Una debacle che purtroppo non fa che confermare le difficoltà della comunità internazionale nel gestire una delle crisi ambientali più urgenti. 

