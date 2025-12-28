Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
E-Planet
Plastica, il conto senza fondo

Plastica, il conto senza fondo

Se non cambiamo rotta, entro il 2040 verremo sommersi da 280 milioni di tonnellate di rifiuti plastici all'anno.

28 Dic 2025 - 14:08
02:21 