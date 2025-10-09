Pizzaballa sulla tregua: "Nuova fase, ma non è la fine del conflitto"

Il patriarca di Gerusalemme: "Notizia bellissima che ci fa gioire, gli ostacoli saranno tanti ma spero si parlerà di ricostruzione"
Il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa ha commentato la notizia della tregua raggiunta tra Israele e Hamas: "E' una notizia bellissima che ci riempie di gioia e apre una nuova fase. La liberazione degli ostaggi, di tanti prigionieri e il ritiro parziale dell'esercito israeliano da Gaza porta uno spirito nuovo qui in Terra Santa. Gli ostacoli saranno tanti ma dobbiamo iniziare a scrivere una pagina nuova. Questa non è la fine del conflitto ma mi auguro che potremo parlare non di guerra ma di ricostruzione", ha detto.