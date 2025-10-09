Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Il messaggio

Pizzaballa sulla tregua: "Nuova fase, ma non è la fine del conflitto"

Il patriarca di Gerusalemme: "Notizia bellissima che ci fa gioire, gli ostacoli saranno tanti ma spero si parlerà di ricostruzione"

09 Ott 2025 - 11:56
01:35 

Il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa ha commentato la notizia della tregua raggiunta tra Israele e Hamas: "E' una notizia bellissima che ci riempie di gioia e apre una nuova fase. La liberazione degli ostaggi, di tanti prigionieri e il ritiro parziale dell'esercito israeliano da Gaza porta uno spirito nuovo qui in Terra Santa. Gli ostacoli saranno tanti ma dobbiamo iniziare a scrivere una pagina nuova. Questa non è la fine del conflitto ma mi auguro che potremo parlare non di guerra ma di ricostruzione", ha detto. 