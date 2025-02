Più Europa a congresso, il richiamo a un'opposizione unitaria

Dal congresso DI Più Europa Angelo Bonelli, chiede a Elly Schlein di prendere l'iniziativa e iniziare a lavorare su un programma unitario.

"Mentre è in corso un attacco senza precedenti da parte di un’élite di plutocrati miliardari alla democrazia e mentre Giorgia Meloni fugge e non chiarisce cosa è successo sul caso Almasri, alimentando lo scontro tra apparati dello Stato, è urgente che le opposizioni comincino a parlarsi per costruire un'alternativa credibile" sono le parole del leader di Avs.