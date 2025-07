Un ambulatorio illegale di medicina estetica è stato smantellato dalla guardia di finanza di Pisa nel comune di Casciana Terme Lari. A gestirlo una 33enne moldava priva di abilitazioni, che eseguiva trattamenti a rischio per la salute in locali senza autorizzazioni sanitarie. Sequestrate apparecchiature, sostanze mediche e cosmetiche. La donna è stata denunciata per esercizio abusivo della professione medica.