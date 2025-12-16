Pirateria audiovisiva, sondaggio Ipsos: "La pratica più di 1 ragazzo su 2"

E' un dato che allarma: un giovane su due ha utilizzato piattaforme digitali illegali. E' quanto emerge dall'indagine Ipsos presentata dalla Federazione dell'audiovisivo Fapav presso l'associazione Civita a Roma. La ricerca è stata effettuata su un campione di consumatori tra i 10 e i 25 anni, dal quale emerge anche che il 62%, pur avendo subito attacchi informatici per l'utilizzo di piattaforme pirata, sottovaluta il problema e la sua gravità. Un fenomeno quello della pirateria dell'audiovisivo, che vale miliardi, generati da organizzazioni criminali transnazionali e che produce danni per milioni di euro ad aziende e lavoratori.