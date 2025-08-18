Pippo Baudo, Lino Banfi: "Dopo lui, Bergoglio e Berlusconi rimango l'unico B del '36"

"Ricordi di Pippo? Di ricordi ce ne sarebbero a migliaia. Giocavamo sempre insieme noi che eravamo i quattro B del 1936: Banfi, Baudo, Bergoglio, e Berlusconi. Ahimè sono rimasto solo come quarto. Non è che dico adesso 'ci vediamo presto', non lo posso dire. Caro Pippo, ti voglio bene ma c’è tempo. Arriverò anche io, ma non si sa quando”. Così l’attore Lino Banfi davanti alla camera ardente di Pippo Baudo allestita negli studi Rai del Teatro delle Vittorie di Roma.