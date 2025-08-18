Logo Tgcom24
Pippo Baudo, dentro la camera ardente: in coda al Teatro delle Vittorie tra foto e video storici

Davanti al feretro un grande sipario rosso su cui sono proiettati i più bei fermi immagine delle trasmissioni che ha condotto

18 Ago 2025 - 11:45
Un ultimo grande saluto a Roma per Pippo Baudo prima del funerale di mercoledì nella sua Militello in Val di Catania. La camera ardente del presentatore televisivo è stata allestita proprio negli studi Rai del Teatro delle Vittorie di Roma dove lavorò per anni. Tante le foto e i filmati di repertorio dello showman siciliano che ha fatto la storia della televisione italiana. Davanti al feretro un grande sipario rosso su cui sono proiettati i più bei fermi immagine delle trasmissioni condotte da Baudo. Da Domenica In a Fantastico passando ovviamente per il Festival di Sanremo del cui successo fu uno dei principali artefici. Sono centinaia le persone in coda fin dal mattino per attendere l’apertura della camera ardente alle 10 e rendere omaggio al padrone di casa della televisione italiana.

