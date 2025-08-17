Logo Tgcom24
Speciale Addio a Pippo Baudo, è morto "l'uomo che inventò la televisione"
Pippo Baudo canta "Donna Rosa"

Prima di diventare un volto noto della tv, è stato un pianista jazz. E apprezzato autore di alcune note canzoni che hanno accompagnato generazioni

17 Ago 2025 - 10:46
