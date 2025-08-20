Pippo Baudo, a Militello tutto pronto per l'ultimo saluto

La piazza stracolma ha aspettato Pippo Baudo sveglia. Una notte senza sonno a Militello. Sono le 23:39 quando il carro funebre fa il suo ingresso in paese sulle note della cavalleria rusticana. Applausi, lacrime e abbracci. Fino all'alba gli organizzatori hanno lavorato senza sosta. Il piano messo a punto in collaborazione col Viminale prevede centinaia di uomini e donne delle forze dell'ordine impegnati con protezione civile, medici e volontari per garantire la sicurezza di migliaia di partecipanti in arrivo.