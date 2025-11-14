Logo Tgcom24
All'esame della commissione Bilancio

Pioggia di emendamenti per la Manovra: sono 5.500 in totale

Circa"1.600 arrivano dai gruppi di maggioranza. Le opposizioni ne hanno invece depositate"3.800

di Caterina Ruggeri
14 Nov 2025 - 21:16
01:19 

Pioggia di emendamenti alla Manovra all'esame della commissione Bilancio del Senato. Al termine della fase di presentazione, risultano depositate complessivamente circa 5.500 proposte di modifica al testo della legge di bilancio. Di queste, circa 1.600 arrivano dai gruppi di maggioranza. Le opposizioni ne hanno invece depositate circa 3.800. La fase successiva prevede una scrematura delle proposte entro il 18 novembre.

