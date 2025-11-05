Pilates reformer, il segreto fitness di Chiara Biasi

Chiara Biasi, influencer molto seguita sui social, mostra ai suoi follower la sua passione per il pilates reformer. Nel video, girato in una palestra luminosa e curata nei dettagli, la creator esegue una serie di esercizi mirati a tonificare e migliorare postura ed elasticità. Con movimenti fluidi e grande concentrazione, Chiara alterna esercizi di forza e stretching, dimostrando come il pilates reformer possa essere una disciplina completa e armoniosa.