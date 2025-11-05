Logo Tgcom24
ALLENAMENTO GLAMOUR

Pilates reformer, il segreto fitness di Chiara Biasi

L'influencer condivide la sua routine di allenamento tra eleganza, equilibrio e determinazione

05 Nov 2025 - 15:19
00:44 

Chiara Biasi, influencer molto seguita sui social, mostra ai suoi follower la sua passione per il pilates reformer. Nel video, girato in una palestra luminosa e curata nei dettagli, la creator esegue una serie di esercizi mirati a tonificare e migliorare postura ed elasticità. Con movimenti fluidi e grande concentrazione, Chiara alterna esercizi di forza e stretching, dimostrando come il pilates reformer possa essere una disciplina completa e armoniosa.