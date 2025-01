Piantedosi: "Un network tra gli antagonisti, attenzione alta"

"C'è una brutalità fine a se stessa che trova sfogo attaccando sempre più frequentemente le forze dell'ordine. Uno schema che si ripete - alimentato da un network di mestieranti della violenza che si connette ai normali cortei - e che tiene insieme ambienti anarchici, centri sociali e area antagonista". Non è la prima volta che il ministro dell'Interno Piantedosi denuncia un clima di tensione mirato a destabilizzare più che a contestare il governo. Lo fa di nuovo in una lunga intervista al "Quotidiano Nazionale" in cui sottolinea: il diritto a manifestare va garantito a chiunque, ma chi scende in piazza deve farlo responsabilmente.