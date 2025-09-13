Piantedosi rafforza la scorta per Meloni e i vice premier

La prima conseguenza è la decisione del ministro dell'interno Piantedosi di potenziare la scorta per la premier Giorgia Meloni e i vicepremier Tajani e Salvini, mentre si valuta se estendere la protezione anche ad altre personalità.

Le tensioni internazionali si riversano sul fronte politico interno, il clima si fa pesante, i toni si alzano. La decisione del Viminale arriva dopo la bufera, scoppiata dopo le parole del ministro per i rapporti con il parlamento Ciriani sull'omicidio del giovane attivista americano Kirk: "In tv qualche opinionista dice che se l'è meritato. Ci insegnano come pensare, brivido lungo la schiena: stessi ragionamenti dei tempi di Sergio Ramelli e delle BR".