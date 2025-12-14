Logo Tgcom24
Politica
L'ATTACCO

Piantedosi: "Migranti liberati dai giudici perché soffrivano d'insonnia"

Le parole del ministro dell'Interno ad Atreju

di Alessandro Tallarida
14 Dic 2025 - 20:51
01:31 

"Qualcuno si compiace del presunto fallimento del piano Albania, ma noi abbiamo avuto delle persone che sono state liberate per decisioni giudiziarie che hanno valorizzato le dichiarazioni di alcuni soggetti trattenuti, portati lì dopo aver commesso dei reati anche molto gravi, e riconosciuti come soggetti vulnerabili perché dicevano che soffrivano di insonnia e quindi che abbiamo dovuto riportare in Italia, e poi hanno ripreso a commettere reati". Lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ad Atreju.

video tg
piantedosi