Piantedosi: "Migranti liberati dai giudici perché soffrivano d'insonnia"

"Qualcuno si compiace del presunto fallimento del piano Albania, ma noi abbiamo avuto delle persone che sono state liberate per decisioni giudiziarie che hanno valorizzato le dichiarazioni di alcuni soggetti trattenuti, portati lì dopo aver commesso dei reati anche molto gravi, e riconosciuti come soggetti vulnerabili perché dicevano che soffrivano di insonnia e quindi che abbiamo dovuto riportare in Italia, e poi hanno ripreso a commettere reati". Lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ad Atreju.